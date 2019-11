Ilsfeld-Wüstenhausen: Wer hat Boot entsorgt?

Ein altes Motorboot auf einem alten Bootsanhänger fand der Besitzer eines Grundstücks bei Wüstenhausen. An dem roten Boot war ein orange-schwarzer Volvo-Motor angebracht, alles war mit einer Plane abgedeckt. Das Grundstück liegt an einem kleinen See in der Verlängerung der Stettenfelser Straße.

Der Anhänger wurde irgendwann in den vergangenen zwei Wochen dort abgestellt. Die Polizei hofft auf Hinweise, wo der Anhänger mit dem Motorboot vorher abgestellt war. Aufgrund eines angebrachten Kennzeichens schließt die Polizei nicht aus, dass der letzte Besitzer im Stadtkreis Heilbronn wohnhaft war. Ob der Anhänger entsorgt werden sollte oder von Dieben dort abgestellt wurde ist unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07062 915550 beim Polizeiposten Ilsfeld zu melden. Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn (ots)

Anzeige: