Ense: Wintereinbruch im Kreis Soest Feuerwehr Ense am Nachmittag im Dauereinsatz

Neben vielen anderen Kommunen - vor allem im südlichen Teil des Kreises Soest - war auch die Gemeinde Ense vom heftigen Wintereinbruch am Donnerstag betroffen. So wurden die Löschgruppen Waltringen und Hünningen schon um 09:32 Uhr und 09:41 Uhr alarmiert, um durch den Schnee umgestürzte Bäume von der Straße zu räumen.

Einsatzorte waren die Hermann-Löns-Straße in Lüttringen bzw. die Talstraße in Waltringen. Der größte Teil der Einsätze war dann ab ca. 15.00 Uhr zu verzeichnen. Das Einsatzaufkommen war zwischenzeitlich so hoch, dass unter dem Alarmstichwort "Unwetter 1" der Funk - und Führungsraum im Gerätehaus Bremen besetzt wurde, über den dann die Einsätze abgearbeitet wurden, um die Kreisleitstelle in Soest zu entlasten.

Bis zum frühen Abend wurden die Einsatzkräfte immer wieder zu verschiedenen Einsatzstellen in den Ortsteilen Bremen, Höingen, Lüttringen und Niederense alarmiert. Bei zwei Einsätzen mussten Fahrzeuge aus dem Graben gezogen werden, bei allen anderen Einsätzen mussten umgestürzte Bäume oder, wie in Niederense, ein Telefonmast von der Fahrbahn geräumt werden. Die Drehleiter der Feuerwehr Werl half dabei im Rahmen der überörtlichen Hilfeleistung der Enser Feuerwehr; unter anderem bei einem Einsatz am Fürstenberg in Lüttringen, wo ein Baum auf ein Gebäude zu stürzen drohte. Darüber hinaus wurden dann noch die Gerätehäuser besetzt, um schnell ausrücken zu können. Diese Einsatzbereitschaft wurde mit Abzug der Schneefront gegen 18:00 Uhr aufgelöst. Von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr wurden insgesamt 16 Einsätze durch die Feuerwehr bewältigt. Personen kamen nicht zu Schaden.



Quelle: Feuerwehr Ense (ots)