Rheingau-Taunus: Schwerer Frontalzusammenstoß auf B42 bei Rüdesheim mit Feuerwehr

Am Dienstagmorgen kam es auf der B42 bei Rüdesheim am Rhein zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zwei Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Eine Führungskraft der Freiwilligen Feuerwehr wurde dabei in seinem Einsatzfahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Eine weitere Person wurde lebensgefährlich, eine andere leicht verletzt. Das Einsatzfahrzeug befand sich nicht auf einer Einsatzfahrt.

Gegen 8:45 Uhr meldete die diensthabende Führungskraft der Freiwilligen Feuerwehr Rüdesheim über den Notruf, dass sie mit dem Einsatzfahrzeug auf dem Weg zum hauptberuflichen Arbeitsplatz in einem Verkehrsunfall verwickelt wurde und eingeklemmt sei. Da sich die Einsatzstelle auf der B42 zwischen Rüdesheim und Assmannshausen befand, wurden die Feuerwehr Rüdesheim, drei Rettungswagen und ein Notarzt alarmiert. Nach bisherigen Kenntnisstand kam ein in Richtung Lorch fahrender Autofahrer auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte er einen entgegenkommenden Pkw und fuhr anschließend frontal in das Einsatzfahrzeug. Der Feuerwehrmann wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt im Fahrzeug eingeklemmt und musste von seinen Kameradinnen und Kameraden mit schwerem Gerät befreit werden. Der Fahrer im touchierten Pkw wurde leicht verletzt. Der andere betroffene Fahrer des Frontalzusammenstoßes wurde nicht eingeklemmt, jedoch lebensgefährlich verletzt. Alle drei Verletzten wurden zur weiteren Untersuchung und Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Das Einsatzfahrzeug (Pkw) wurde durch den Unfall und die Rettungsmaßnahmen zerstört. Die B42 war bis zum frühen Nachmittag voll gesperrt. Die Rettung eigener Kameraden stellt eines der schlimmsten Einsatzszenarien für Feuerwehrleute dar. Deshalb wurden die rund 30 beteiligten Einsatzkräfte sowie Angehörige von Notfallseelsorgern betreut. "In dieser belastenden Situation zeigt sich, wie wertvoll die Kameradschaft und die gegenseitige Unterstützung in unserer Blaulichtfamilie ist", sagt der stellvertretende Stadtbrandinspektor von Rüdesheim, Tobias Zöller. Die Einsatzbereitschaft wurde vorübergehend von nicht primär betroffenen Feuerwehren sichergestellt und ist nicht eingeschränkt. Quelle: Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis (ots)