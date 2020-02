Bergisch Gladbach: Hauswand stoppt Alkoholfahrt

Erst eine Hausmauer konnte am Mittwochabend (19.02.) eine Alkoholfahrt in Bensberg stoppen. Zeugen beobachteten gegen 17:40 Uhr einen Mercedes auf der Jan-Wellem-Straße, der in Schlangenlinien unterwegs war und eine Stützmauer touchierte.

Beim Abbiegen in die stark abschüssige Straße Ritzenberg prallte der Wagen vor eine Straßenlaterne und anschließend auf der linken Seite gegen einen Zaun. Danach kam der Wagen nach rechts von der Straße ab und wurde erst durch eine Hauswand gestoppt. Der 51-jährige Fahrer aus Bergisch Gladbach blieb bei dem Unfall unverletzt. Während der Unfallaufnahme konnte bei ihm starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Er räumte auch ein, Bier und Schnaps getrunken zu haben. Der Vortest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Es folgten die Blutprobe und die Führerscheinbeschlagnahme. Bei dem Mercedes blieben die Vorderräder in der Endlage in der Luft hängen. Ein Abschleppwagen musste das Auto bergen. Der Gesamtschaden wird auf knapp 20.000 Euro geschätzt.

Quelle: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)