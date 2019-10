Umfrage: Viele Deutsche wollen 9. November als Nationalfeiertag

Eine relative Mehrheit aller Deutschen hält den 9. November als deutschen Nationalfeiertag für besser geeignet als den 3. Oktober.

Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitut INSA im Auftrag des Magazins "Super Illu" (Nr. 45/2019). 49,8 Prozent aller Befragten befürworten demnach eine Verlegung des Feiertags auf den Jahrestag des Mauerfalls, 22,2 Prozent stimmen dem nicht zu (Rest auf 100 Prozent "weiß nicht/keine Angaben"). Im Osten Deutschlands ist die Zustimmung mit 54,3 Prozent besonders hoch, am höchsten in Mecklenburg-Vorpommern (70,2 Prozent). Parteipolitisch ist die Zustimmung zum 9. November als Nationalfeiertag bundesweit unter Wählern der AfD (60 Prozent) und der Linken (56,6 Prozent) am höchsten, am geringsten unter FDP-Wählern (42,5 Prozent). Für die Umfrage befragte das Meinungsforschungsinstitut Anfang September 2.061 Bürger, etwa je zur Hälfte mit Wohnorten in Ost und West.

Quelle: dts Nachrichtenagentur