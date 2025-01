Dr. Michael Nehls auf Vortragstour im Frühjahr 2025

Die Lithium-Revolution: Das essentielle Spurenelement für das mentale Immunsystem. Lithium ist ein wahrer Jungbrunnen, der uns systematisch vorenthalten wird! So wirkt dieses erstaunliche Spurenelement hocheffizient und völlig natürlich gegen chronische Entzündungen, und damit gegen den zentralen Schlüsselmechanismus fast aller Zivilisationskrankheiten – und noch dazu lebensverlängernd. Es macht uns zudem resistenter gegen den allgegenwärtigen, hirntoxischen Stress, und reduziert die Anfälligkeit für Narrative, die gezielt Ängste schüren, um Macht über uns zu entfalten.

In seinem mitreißenden Vortrag beweist Priv.-Doz. Dr. med. Michael Nehls, dass der weitverbreitete Lithium-Mangel den pandemischen Anstieg schwerwiegender mentaler Entwicklungsstörungen und psychischer Krankheiten ungebremst mit vorantreibt, die er als „Mentales Immundefizienz-Syndrom“ zusammenfasst. Diese fatale Entwicklung reicht von Autismus über chronische Erschöpfung, Gehirnnebel, Angst-Syndromen und Depression bis hin zu Alzheimer. Doch so unterschiedlich diese Erkrankungen auch sind, haben sie neben den Ursachen auch unheilvolle Konsequenzen gemeinsam: den Verlust an Lebensfreude und der Freiheit des selbstständigen Denkens.

Essentielles Lithium ist somit ein mächtiger Schlüssel, um eine psychisch und physisch gesündere, aber auch friedens- und demokratiefähigere Gesellschaft zu schaffen. Einem gesamtgesellschaftlichen Aufbruch stehen allerdings noch ein paar – anscheinend sorgfältig platzierte – Hindernisse im Weg, denen sich Nehls in seinem Vortrag widmet: Warum ist Lithium aller Evidenz zum Trotz nicht längst als essentielles Spurenelement anerkannt? Wieso ist es als Nahrungsergänzungsmittel meist sogar verboten? Wer hat Interesse an einer psychisch labilen und kranken Gesellschaft? Sein Vortrag ebnet damit den Weg in eine selbstbestimmtere, gesündere und lebensbejahendere Zukunft, zeigt aber auch die Dringlichkeit auf, jetzt zu handeln: Hier wird auf Kosten von mentaler Gesundheit, Lebenszeit und Friedenschancen ein böses Spiel gespielt, das, wenn es nicht gestoppt wird, ungeahnte Folgen für den Fortbestand der Menschheit haben wird.

Buchpremiere! Noch vor dem offiziellen Verkaufsstart Mitte Mai wird das brandneue, druckfrische Buch von Dr. Michael Nehls bei den Vorträgen schon erhältlich sein!

Termine :

27. April 2025, Hannover

28. April 2025, Hamburg

29. April 2025, Berlin

2. Mai 2025, Düsseldorf

3. Mai 2025, Ruhrgebiet

4. Mai 2025, Frankfurt

5. Mai 2025, Stuttgart

6. Mai 2025, München

7. Mai 2025 Fürth

8. Mai 2025, Leipzig

Quelle: apolut