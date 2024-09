Sulzbachtal: PKW kollidiert mit Regionalbahn - Schutzengel aktiv

Am frühen Morgen des 10. September 2024, gegen 06:30 Uhr, wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern von der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG über einen Verkehrsunfall am Bahnübergang in der Gemeinde Sulzbachtal informiert.

An einem unbeschrankten Bahnübergang im Ortsteil Untersulzbach kollidierte ein Pkw mit einer Regionalbahn. Der 22-jährige Pkw-Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die 20 Fahrgäste, die sich in der Regionalbahn befanden, und der Triebfahrzeugführer blieben unverletzt und wurden durch die Feuerwehr evakuiert. Infolge der Streckensperrung, die von 06:28 Uhr bis 09:30 Uhr andauerte, kam es zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr. Ein Zug hatte eine Verspätung von 186 Minuten, zudem wurden vier Züge komplett und vier weitere teilweise gestrichen. Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern (ots)