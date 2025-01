Förderprogramm zum Eigentumserwerb floppt

Das im September 2024 gestartete Förderprogramm für den Eigentumserwerb "Jung kauft Alt", für das der Bund 350 Millionen Euro für zinsverbilligte KfW-Kredite zur Verfügung gestellt hat, erweist sich als Flop. Bis Ende Dezember 2024 gab es insgesamt 223 Zusagen, teilte ein Sprecher des Bundesbauministeriums dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" mit.

Die Förderung war Anfang September 2024 angelaufen und richtet sich an Menschen mit mindestens einem Kind, die eine sanierungsbedürftige Immobilie erwerben wollen. Anfang 2025 wurde das Programm ausgeweitet, sodass die Förderung auch bei denkmalgeschützten Gebäuden möglich ist.



Das ebenfalls an Familien gerichtete Programm "Wohneigentum für Familien" erreichte im vergangenen Jahr dagegen mehr Menschen. Im Gesamtjahr 2024 wurden insgesamt 4853 Zusagen erteilt, heißt es aus dem Ministerium. Ende 2023 - das Programm war am 1. Juni 2023 gestartet - waren es 1675 Zusagen. Auch dieses Programm umfasst jährlich 350 Millionen Euro.

Quelle: dts Nachrichtenagentur