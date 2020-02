Datteln: Ermittlungskommission ermittelt erste Störer - Polizei durchsucht Waldgebiet am Kohlekraftwerk Datteln 4

Wie bereits bekannt, drangen am Sonntag (02.02.) gegen 08.00 Uhr über 100 Störer widerrechtlich auf das Gelände des Kohlekraftwerks Datteln 4 ein. Zuvor hatten sie ein Tor aufgebrochen und sich so den Zugang verschafft. Zur Identifizierung der Täter hatte das Polizeipräsidium Recklinghausen eine Ermittlungskommission eingerichtet, die bereits die ersten Störer ermitteln konnte.

Am heutigen Tag durchsuchten Polizeibeamte zudem ein Waldgebiet im Umfeld des Kohlekraftwerks. Betroffen war der Bereich, von wo aus die Störer am Sonntag in Richtung des Kraftwerksgeländes gelaufen waren. Einzelheiten zu den Erkenntnissen aus der Aktion werden nicht mitgeteilt.

Quelle: Polizeipräsidium Recklinghausen (ots)