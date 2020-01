YouNotUs beim Willinger Weltcup 2020 an der Mühlenkopfschanze

Aus produktionstechnischen Gründen wird der Auftritt von Lost Frequencies am Freitag, 7. Februar 2020 zum Auftakt des FIS Skisprung Weltcups an der Willinger Mühlenkopfschanze nicht stattfinden. Dies ist aber kein Grund, um Trübsal zu blasen – ganz im Gegenteil: Radio Sauerland und alle NRW-Lokalradios präsentieren gemeinsam mit der Warsteiner Brauerei anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Kult-Weltcups auf der größten Großschanze der Welt in Willingen das DJ- und Produzenten-Duo YouNotUs, bestehend aus Tobias Bogdon und Gregor Sahm, für den Live-Part auf der Bühne am Mühlenkopf. Das DJ-Duo ist als angesagte Electro-, House- und Pop-Act spätestens seit der Neuauflage des Liquido-Songs „Narcotic“ als Sommer-Hit des letzten Jahres weltbekannt und so richtig durchgestartet.

Die Biographie von YouNotUs kann sich sehen lassen. Bereits ein Jahr nach der Gründung 2014 präsentierten die erfolgreichen DJs mit „Supergirl“ zusammen mit Alle Farben & Anna Naklab ihren ersten internationalen Megahit. Der Track schoss in Österreich und Polen von Null auf eins und erreichte in Deutschland Platz zwei der Single-Charts. In insgesamt 16 Ländern kletterte der Hit auf den ersten Platz und wurde mehrfach mit Gold, Platin und dem Diamand-Award ausgezeichnet. Auch der dazu gehörende Clip schoss buchstäblich durch die Decke. Er verzeichnet mittlerweile fast 105 Millionen YouTube-Views. Mit ihrem 2016er Nachfolgehit „Please Tell Rosie“ wiederum mit Alle Farben erreichten YouNotUs Gold- und Platin-Status. Das Jahr 2018 beendeten die beiden Berliner mit dem Smash-Hit „Only Thing We Know“ mit Alle Farben & Kelvin Jones. Er hielt sich vier Wochen auf Platz eins der Airplay-Charts. Der aktuelle Hit „Seventeen“ mit Kelvin Jones läuft bei Radio Sauerland und den NRWLokalradios in Power-Rotation.

Grenzenlose Kreativität ist das großartige Markenzeichen von YouNotUs als einer der vielversprechendsten elektronischen Acts mit Pop-Appeal. Auf seinen Tracks verbindet das Duo Infernale unverwechselbare Club-Beats und atmosphärischen Pop-Harmonien. Das Dancefloor-Feeling bricht aus, wenn Tobias und Gregor den Puls „ihrer“ Stadt – der Millionenmetropole Berlin – in ihrem Kreuzberger Studio in diese exzellente extravagante musikalische Reibung umsetzen. YouNotUs sind zu Gast auf zahlreichen renommierten Open Airs und Festivals in ganz Europa, sie tourten auch schon durch Asien und Südafrika. „Wir wollen eine Ablenkung vom Alltag bieten, eine Welt, in die sich unsere Hörer hinein träumen können, ganz egal, ob bei Tag oder Nacht“, erklärt Tobias Bogdon die Philosophie von YouNotUs.

Und nun also die große Party an der Mühlenkopfschanze in Willingen, wo das Duo die bewährte Tradition der NRW-Lokalradios der vergangenen Jahre beim Weltcup-Jubiläum unter dem Motto „Live Act meets Skisprung-Weltcup“ hochkarätig fortsetzen wird. Am Freitag, 7. Februar 2020 werden YouNotUs nach dem offiziellen Training und der Qualifikation der weltbesten „Adler“ im Rahmen von Willingen/5, der großen Eröffnungsfeier mit Vorstellung der Skispringer aus den teilnehmenden Nationen und dem traditionellen Feuerwerk am Willinger Weltcuphimmel Tausende von Fans begeistern und die Weltcup-Arena beim Startschuss des Wahnsinns-Spektakels zum Beben bringen.

Quelle: SC Willingen

FIS Skisprung Weltcup in Willingen vom 07. bis 09. Februar 2020 Mühlenkopfschanze