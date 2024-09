Zahl der Hochschulabschlüsse 2023 um 0,7 % gesunken: Zahl der bestandenen Lehramtsprüfungen gleichzeitig leicht gestiegen

Im Prüfungsjahr 2023 (Wintersemester 2022/2023 und Sommersemester 2023) haben rund 501 900 Studierende und Promovierende einen Abschluss an einer deutschen Hochschule erworben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das mit -0,7 % etwas weniger als im Prüfungsjahr 2022 (505 700).

4 von 10 Abschlüssen in Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Die meisten Abschlüsse, nämlich 41 %, wurden im Prüfungsjahr 2023 in der Fächergruppe Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften verzeichnet. Gut jeder vierte Abschluss (26 %) entfiel auf die Fächergruppe Ingenieurwissenschaften. 11 % der Hochschulabschlüsse wurden in der Fächergruppe Mathematik und Naturwissenschaften und 9 % in den Geisteswissenschaften erworben. In der Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften wurden 7 % der Abschlüsse erzielt. Die restlichen 6 % der Abschlüsse entfielen auf die übrigen Fächergruppen Sport, Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin sowie Kunst, Kunstwissenschaft.

Mehr Master-, weniger Bachelorabschlüsse, leichter Anstieg beim Lehramt

Knapp jedes zweite Examen (49 % beziehungsweise 243 600) führte im Prüfungsjahr 2023 zu einem Bachelorabschluss (ohne Lehramt). Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Bachelorabschlüsse um 1,3 % zurück. Gleichzeitig stieg die Zahl der Masterabschlüsse (ohne Lehramt) um 0,4 % auf 146 500 (Vorjahr: 145 900). Ihr Anteil an allen Abschlüssen im Prüfungsjahr 2023 lag wie im Vorjahr bei 29 %.

Auf das Lehramt entfielen wie im Vorjahr rund 9 % aller Abschlüsse (47 600). Davon waren 18 500 Bachelorabschlüsse, die in der Regel noch nicht zum Lehramt qualifizieren, 19 200 Masterabschlüsse und 9 900 Staatsexamensabschlüsse. Die Zahl der für das Lehramt qualifizierenden Master- und Staatsexamensabschlüsse insgesamt ist gegenüber dem Vorjahr leicht um 1,2 % angestiegen (von 28 700 auf 29 000).

Mit 26 600 Abschlüssen waren im Prüfungsjahr 2023 wie im Vorjahr 5 % der abgeschlossenen Prüfungen Promotionen. Dazu kamen noch 29 800 herkömmliche universitäre und künstlerische Abschlüsse (zum Beispiel Staatsexamen außerhalb des Lehramtes, Universitäts-Diplom) sowie 7 900 herkömmliche Fachhochschulabschlüsse (zum Beispiel Fachhochschul-Diplom).

