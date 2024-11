Grevenbroich: Schwerverletzte nach Frontalunfall

Um 14:18 Uhr gingen mehrere Mitteilungen über einen schweren Verkehrsunfall bei der Leitstelle der Polizei des Rhein-Kreises Neuss ein. In Grevenbroich-Wevelinghoven, auf der Straße "An der Untermühle", kam es zu einem Zusammenstoß zweier PKW im Begegnungsverkehrs, bei dem beide Fahrzeugführer teilweise schwer verletzt wurden.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 58jähriger Grevenbroicher mit seinem PKW Ford die Straße "An der Untermühle" und fuhr in Höhe der Hausnummer 24 an einem geparkten PKW vorbei.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW Seat, an dessen Steuer ein 57 Jähriger aus Grevenbroich saß. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und wurden nach medizinscher Erstversorgung vor Ort mittels Rettungswagen umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Ein am Fahrbahnrand geparkter PKW wurde leicht beschädigt. Die Straße "An der Untermühle" wurde für die Verkehrsunfallaufnahme für ca. 2 Stunden komplett gesperrt. Es kam jedoch zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.



Quelle: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss (ots)