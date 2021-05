Britisches Model nach Astrazeneca-Impfung gestorben

Das 39-jährige britische Model Stephanie Dubois ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz nach einer Impfung mit dem Coronavirus-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca gestorben. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Die erste Dosis habe die Britin, die seit fünf Monaten auf Zypern gelebt habe, am 6. Mai erhalten, berichtete „The Sun“. Daraufhin schrieb sie auf Facebook: „Heute habe ich mich impfen lassen! Ich hasse Nadeln, und heute war keine Ausnahme… Jetzt fühle ich mich schrecklich...Pizza und Bett für mich.“



Am 14. Mai sei die 39-Jährige in ein Krankenhaus gebracht worden. Diesmal teilte sie im Internet mit, sie habe Schüttelfrost, Kopfschmerzen, ein Schwindelgefühl sowie Atemprobleme. Im Krankenhaus hat die Frau Angaben zufolge einen Corona-Test machen lassen, der negativ ausfiel. Fünf Tage später ist sie Medienberichten zufolge ins Koma gefallen und am Samstagnachmittag nach einer Hirnblutung gestorben.



Nach Angaben der zyprischen Gesundheitsbehörden hat die Frau keine Vorerkrankungen gehabt. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Tod von Stephanie Dubois und der Corona-Impfung bestehe, werde nun die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) untersuchen. "

Quelle: SNA News (Deutschland)