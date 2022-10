"Bauernsterben gleich Hungersnot" – Dutzende Bauern demonstrieren in Frankfurt am Main mit Traktoren

Dutzende von Landwirten haben am Samstag mit ihren Traktoren an einer Protestaktion in Frankfurt teilgenommen. Sie protestierten gegen die hohen Energiepreise, die Inflation und den drohenden Wirtschaftsabschwung, der zu einer Verringerung der Nahrungsmittelversorgung führen könnte. Zudem fordern sie eine Änderung des Kriegskurses, um eine weitere Eskalation des Konflikts zu vermeiden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Aktuell beträgt die Inflation zehn Prozent. Das ist die höchste Inflationsrate in Deutschland seit dem Jahr 1951. Die zweistellige Inflationsrate und Energiekrise sorgen in Deutschland für immer mehr Demonstrationen gegen den derzeitigen politischen Kurs." Quelle: RT DE