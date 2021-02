Audi-Fahrer hilft Truck im Schnee

Der Schneewahnsinn hat auch in Polen für Verkehrschaos gesorgt. Auf einigen Straßen kamen viele Fahrzeuge nicht mehr durch, wie auch dieser Lastwagen. Der Audi-Fahrer, der den Truck in der Not entdeckte, half ihm mit einem unglaublichen Rettungs-Manöver. Darüber berichtet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Der Zwischenfall ereignete sich laut einem Instagram-Beitrag in der Umgebung von Sobótka in Polen, wo hefneefälle für Verkehrschaos sorgten. Martin Saroun, der laut „Caters Clips“ in der Gegend unterwegs war, entdeckte einen Lkw, der auf der verschneiten und vereisten Straße nicht vorankam. Kurzerhand bot er dem Truck-Fahrer seine Hilfe an und schleppte das tonnenschwere Transportfahrzeug ab.

Die Aufnahmen des großartigen Rettungsmanövers wurden von einem anderen Lkw-Fahrer gefilmt, der die Szene beobachtete. Er bejubelte den Pkw-Fahrer, worauf Letzterer ihm „Daumen hoch“ zeigte.



Zuvor war bereits ein ähnlicher Zwischenfall – vermutlich in Baden-Württemberg – auf Video festgehalten worden, als ein Audi einen mit einem Traktor und einem Container beladenen Scania-Schwertransporter einen vereisten Berg hinaufschleppte." Quelle: SNA News (Deutschland)