Stade: Bisher unbekannter Fahrradfahrer bei Unfall in Stade lebensgefährlich verletzt

Am heutigen Nachmittag gegen 14:45 h kam es in der Stader Innenstadt in der Straße "An der Wassermühle" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bisher noch unbekannter Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Der junge Mann war zu der Zeit mit seinem Fahrrad aus der Bungenstraße gekommen und fuhr auf die Straße "An der Wassermühle" ohne auf den dort fließenden Verkehr zu achten. Dort war zu der Zeit ein 25-jähriger Fahrer eines Fiat-Transporters aus Stade mit seinem Fahrzeug in Richtung Kehdinger Mühren unterwegs. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen oder bremsen und erfasste den Radfahrer frontal. Der Unbekannte stürzte auf die Fahrbahn. Der Radfahrer wurde nach der Erstversorgung durch den Stader Notarzt und den Rettungsdienst von der Besatzung des Hamburger Rettungshubschraubers Christoph Hansa vom Parkplatz Stadeum in eine Hamburger Klinik geflogen. Er erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Der Fahrer des Transporters blieb bis auf einen Schock unverletzt und wurde durch einen Seelsorger betreut. Das Fahrrad und der Transporter wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Die Straße "An der Wassermühle" musste für die Zeit der Rettungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme für ca. 3 Stunden voll gesperrt werden, der Verkehr wurde durch die Polizei örtlich umgeleitet. Es kam zu Behinderungen im Individualverkehr. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zur Identität des Unfallopfers machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden. Quelle: Polizeiinspektion Stade (ots)