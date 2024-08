Dörentrup: Mähroboter in Freibad beschädigt - Gemeinde lobt Belohnung für Hinweise aus.

Unbekannte begaben sich am Montagabend (19.08.2024) gegen 22.15 Uhr außerhalb der Öffnungszeiten unerlaubt auf das Gelände des Freibads in der Mühlenstraße. Dort beschädigten sie einen Mähroboter, der in Betrieb war, indem sie das Gerät vermutlich mehrmals auf den Boden warfen. Es entstand ein Schaden von etwa 4500 Euro.

Nach der Sachbeschädigung möchte die Gemeinde Dörentrup eine Belohnung von 200 Euro für Hinweise ausloben, die zur Ergreifung der Täter führen. Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung nach Zeugenhinweisen, die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter führen, wird unter Ausschluss des Rechtsweges nach Maßgabe der Bedeutung der einzelnen Hinweise entschieden werden. Zeugen setzen sich bitte telefonisch unter 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 5 in Verbindung, wenn sie sachdienliche Hinweise zur Sachbeschädigung geben können. Quelle: Polizei Lippe (ots)