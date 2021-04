Erkrath: Zimmerbrand in kommunaler Unterbringungseinheit - die Polizei ermittelt

Gegen 09:40 Uhr meldete ein Zeuge den Brand in einem Zimmer einer kommunalen Unterbringungseinheit (KUE) an der Straße "Thekhaus" in Erkrath-Hochdahl. Die zeitnah eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten ein in voller Ausdehnung brennendes Zimmer im Nebengebäude der Wohneinheit fest. Dank zügiger intensiver Löscharbeiten konnte ein größerer Gebäudeschaden verhindert werden.

Erste Ermittlungen der Polizei vor Ort ergaben schnell einen Tatverdacht gegen eine 29-jährige Leverkusenerin, welche sich bereits in der vergangenen Nacht als Gast in der Unterkunft aufgehalten hatte. Die Beamten nahmen die Frau wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung vorläufig fest. Im Rahmen erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen ergaben sich Anhaltspunkte, dass die 29-Jährige psychisch erkrankt ist. Auf Anordnung des zuständigen Ordnungsamtes wurde die junge Frau nach einer ersten medizinischen Begutachtung in eine stationäre psychiatrische Einrichtung übergeben. Bei einer Begutachtung des Brandortes durch Experten des Fachkommissariates der Kreispolizeibehörde Mettmann konnte die Brandursache zunächst nicht eindeutig geklärt werden. Am Dienstag, 27. April 2021, erfolgt eine erneute Brandortbegehung mit einem Sachverständigen. Nach ersten Schätzungen beträgt der durch das Feuer entstandene Sachschaden circa 40.000 Euro. Zeugen die sachdienliche Angaben zum Brandgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Erkrath, Telefon 02104 / 9480 6450, in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei Mettmann (ots)