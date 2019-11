Clan-Razzien in NRW: Polizei kontrolliert 26.100 Personen

Mit einer Serie an Razzien sind nordrhein-westfälische Sicherheitsbehörden gegen kriminelle Familienclans vorgegangen. So gab es allein in diesem Jahr schon 720 Kontrollaktionen gegen Clankriminalität, wie aus einer Antwort des NRW-Innenministeriums auf eine Anfrage der "Rheinischen Post" hervorgeht.

Im zweiten Halbjahr 2018 hatte es bereits 140 Kontrollen gegen Clans gegeben. Seit der Erfassung solcher Razzien im Juli 2018 haben damit insgesamt 860 Durchsuchungen stattgefunden. Die Fahnder kontrollierten bei diesen Razzien mehr als 26.100 Personen, allein 19.200 in diesem Jahr. Weit mehr als 10.000 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten stellte die Polizei im Rahmen der Kontrollen fest. Darüber hinaus wurden mehr als 1500 Sicherstellungen durchgeführt. Rund 350 Personen wurden festgenommen.

Die meisten Durchsuchungen fanden in der Clan-Hochburg Essen statt, wo die Polizei 198 solcher Einsätze fuhr. Es folgen Duisburg (148) und Dortmund (143). Insgesamt wurden 2457 Objekte von Polizei, Zoll und anderen Sicherheitsorganen durchsucht, die in Zusammenhang mit Clankriminalität stehen; allein in diesem Jahr waren es 1617. In fast 1100 Fällen handelt es sich bei den durchsuchten Objekten um Shisha-Bars. Von den kontrollierten Objekten waren laut Innenministerium die wenigsten beanstandungsfrei. Über 150 Lokalitäten wurden aufgrund erheblicher Mängel sofort geschlossen. Quelle: Rheinische Post (ots)



Anzeige: