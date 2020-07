Gammertingen: Illegale Abfallbeseitigung

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer illegalen Abfallentsorgung, die ein unbekannter Täter in der Nacht zum vergangenen Freitag (26.06.2020) und zum Dienstag (30.06.2020) bei Gammertingen begangen hat.

In einem Waldstück am Verbindungsweg zwischen der Inneringer Straße bei Feldhausen und der L 275 lud der Unbekannte an einer alten, teilweise ummauerten Feuerstelle Baumaterialien wie Lack-, Farb- und Grundierungsreste sowie Fliesen, Putz und anderen Bauschutt ab. Personen, die in einer der fraglichen Nächte Verdächtiges im dortigen Bereich beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zur Herkunft des illegal entsorgten Mülls geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574/921687, zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg (ots)