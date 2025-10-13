Umfrage: Interesse an Smart Metern wächst – Sicherheit entscheidend

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 13.10.2025 um 11:06 durch Sanjo Babić
Bild: SS Video: "Smart Meter Gesetz: Das kommt auf uns zu" (www.kla.tv/25882) / Eigenes Werk

Mehr als die Hälfte der Deutschen kann sich einen Smart Meter vorstellen, zeigt eine Civey-Umfrage für Octopus Energy; der ZVEI meldet breite Zustimmung – wenn IT-Sicherheit stimmt. Datenschutz ist für über 80 % der Befragten zentral. Die Rollout-Akzeptanz steigt damit moderat.

Während Energieversorger auf dynamische Tarife und Netzentlastung setzen, wünschen Verbraucher Transparenz, einfache Tarife und klare Opt-ins. Verbraucherschützer fordern verständliche Kostenaufstellung und Haftungsregeln bei Ausfällen.

Politik und Branche sehen den Rollout als Schlüssel für Netzstabilität und Einsparungen – vorausgesetzt, Standards bei Sicherheit und Interoperabilität greifen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

