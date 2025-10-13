Preußisch Oldendorf: Auffahrunfall in den frühen Morgenstunden

In den frühen Morgenstunden des Freitags kam es auf der Berliner Straße in Höhe der Einmündung Rummeldweg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Mann aus Preußisch Oldendorf (26) mit seinem Ford die Berliner Straße in Fahrtrichtung Preußisch Oldendorf. Hierbei befand er sich hinter dem Pkw eines Espelkampers (21). In Höhe der Einmündung Rummeldweg musste der Vorausfahrende verkehrsbedingt anhalten. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 26-Jährige auf den Audi des 21-Jährigen auf.

Durch den Aufprall wurde der Fahrer des Fords leicht verletzt. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Lübbecke gebracht. Der Audi-Fahrer sowie sein Beifahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Quelle: Polizei Minden-Lübbecke (ots)