Rhein-Erft-Kreis: Tatverdächtiger hantiert mit Rauschgift bei offener Wohnungstür

Polizisten haben am Dienstagnachmittag (23. August) in Wesseling diverse Drogen und mutmaßliches Dealgeld sichergestellt. Der Tatverdächtige (36) hatte bei offener Wohnungstür auf einem Spiegelglas mehrere Linien mit weißem Pulver aufgereiht.

Polizisten, die aus ganz anderem Anlass in dem Wohnhaus waren, sahen die Szenerie durch Zufall und griffen sofort ein. Nach einer Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten insgesamt mehr als 180 Ecstasy-Tabletten, Cannabis, Amphetamin, mutmaßliches Dealgeld, diverse Druckverschlusstütchen und eine Feinwaage sicher. Der 36-Jährige muss sich jetzt in einem Verfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Gegen 15 Uhr betraten die Polizisten in der Hubertusstraße das Wohnhaus, um an einen Bewohner ein Dokument auszuhändigen. Durch Zufall gingen die Beamten an der offen stehenden Wohnungstür des 36-Jährigen vorbei und sahen ihn vom Hausflur mit mutmaßlichen Drogen hantieren. Die Beamten belehrten den nunmehr Tatverdächtigen stellten dessen Personalien fest, durchsuchten die Wohnung und zogen die aufgefundenen Substanzen aus dem Verkehr. Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen.



Quelle: Polizei Rhein-Erft-Kreis (ots)