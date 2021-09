Andernach: Brand eines Sportbootes

Am 06.09.2021 kam es gegen 17:30 Uhr auf dem Rhein bei Andernach zum Brand eines Sportbootes. Das Boot, welches mit einer Frau besetzt war, befand sich beim Ausbruch des Brandes in der Talfahrt und wurde in der Folge von einem Fahrgastschiff aufgenommen.

Anschließend wurde es durch die alarmierten Feuerwehren aus Andernach und Neuwied an die Hafenmauer des Hafens Andernach verbracht, wo der Brand von Land aus gelöscht wurde.

Sowohl die Bootsführerin, als auch alle Rettungskräfte blieben unverletzt. Am Boot entstand hoher Sachschaden. Die ersten Ermittlungen zur Brandursache, welche derzeit noch nicht geklärt ist, wurden vor Ort durch die Wasserschutzpolizei eingeleitet. Quelle: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik (ots)