Amsterdam: Baby lebend in unterirdischem Müllcontainer entdeckt

Laut einer Mitteilung der Polizei in Amsterdam von Montag ist am Sonntagabend gegen 23 Uhr (Ortszeit) im Südosten der Stadt ein lebendes Baby in einem unterirdischen Abfallbehälter gefunden worden. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Es sei ein neugeborenes Mädchen, teilte die Polizei mit. Inzwischen sei es im Krankenhaus, sein Zustand sei stabil.

Nachdem ein Anruf bei der Notaufnahme eingegangen sei und jemand berichtet habe, er würde Geräusche aus einem Abfallbehälter hören, welche denen eines weinenden Babys ähneln würden, seien Rettungskräfte, Polizeibeamte und Feuerwehr vor Ort eingetroffen, hieß es.

Polizeibeamte sperrten das Gelände um den Müllcontainer ab und leiteten eine Untersuchung ein, um herauszufinden, wie das Kind dort gelandet ist und wer seine Eltern sind. Sie forderten Zeugen oder Personen, die über diesbezügliche Informationen verfügen, auf, sich zu melden." Quelle: SNA News (Deutschland)