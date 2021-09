Bremerhaven: 42-Jähriger rast durch Grünhöfe

Am Abend des 21.09.2021 kam es zu einem Verkehrsunfall in Bremerhaven-Grünhöfe. Gegen 22.00 Uhr fuhr ein Mann mit seinem PKW stadtauswärts durch den Marschbrookweg. Zeugen gaben später an, dass die Geschwindigkeit des alten Opel in dem verkehrsberuhigten Bereich deutlich überhöht war.

In Höhe der Bütower Straße ist hier eine Temposchwelle auf der Fahrbahn installiert, die nur mit langsamer Geschwindigkeit überfahren werden kann. Als der Unfallverursacher über die Schwelle raste, hob sein Fahrzeug für einen Moment von der Straße ab. Der Fahrer verlor die Kontrolle über den Wagen und krachte ungebremst in einen geparkten Lieferwagen. Durch die Wucht des Anpralls wurde dieser mehrere Meter bis in eine davorliegende Hecke geschoben. Anschließend schleuderte der Unfallverursacher frontal an einen Straßenbaum und kam hier zum Stillstand. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Der betrunkene Fahrer blieb unverletzt und torkelte auf der Fahrbahn als die Polizei eintraf. Er hat keinen Führerschein. Der 42-Jährige wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Dort wurde eine Blutprobe entnommen. Der Mann hatte das Auto erst vor ein paar Tagen gekauft.

Quelle: Polizei Bremerhaven (ots)