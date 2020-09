Verkehrsunfall auf der BAB5 - Löwe beteiligt

Ein Verkehrsunfall ereignete sich auf der BAB 5 gegen 5:11 Uhr des 8.9.2020 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlusstelle Kronau im dortigen Baustellenbereich. Es waren zwei Fahrzeuge sowie ein Anhänger beteiligt. Bei dem Unfall wurden vier Personen eingeklemmt. Die Personen wurden gemeinsam mit den alarmierten Feuerwehren Bruchsal, Kronau und Kirrlach unter der Verwendung von schwerem technischen Gerät befreit. In einem der beteiligten Fahrzeuge war ein Löwenjungtier anzutreffen, dieses wurde an die Tierrettung Rhein-Neckar übergeben.

Nach ersten Ermittlungen erkannte der Fahrer eines Sprinters den stockenden Verkehr im Baustellenbereich zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Ausfahrt Kronau wohl zu spät und fuhr kurz nach 5 Uhr auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auf. Dabei geriet der Sprinter ins Schleudern und stieß mit einem neben ihm fahrenden Kleinbus mit Anhänger zusammen. Im Fahrzeug des Unfallverursachers, sowie im Klein-Lkw wurden insgesamt 4 Insassen eingeklemmt. Aufgrund des massiven Rückstaus im Baustellenbereich musste die Gegenfahrbahn voll gesperrt werden um das Großaufgebot der Rettungs- und Einsatzkräfte an die Unfallstelle heranzuführen. Die vier geborgenen Insassen wurden bei dem Unfall verletzt und kamen zu weiteren Behandlung in Krankenhaus, einer von ihnen wurde mit einem Rettungshubschrauber geflogen. Über die Schwere der Verletzungen kann bislang keine Aussage getroffen werden. Auch ist der entstandene Sachschaden bislang unbekannt. Während der Bergungsarbeiten wurden die Einsatzkräfte auf eine Holzbox im verunfallten Anhänger aufmerksam, in dem sich eine Löwenjunges befand. Das Tier war unverletzt. Die Tierrettung wurde in Kenntnis gesetzt und kam vor Ort. Ob das Tier rechtmäßig und noch weitere Tiere transportiert wurden, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Bergungs- und Reinigungsabreiten dauern derzeit an. Die Fahrstreifen werden sukzessiv freigeben, der Verkehr wird umgeleitet.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Walldorf / Polizeipräsidium Mannheim (ots)