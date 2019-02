Ein viertel der deutschen Jugend wünscht sich einen starken Führer

Bei einer mit 2183 Teilnehmern durch geführten Studie in West- und Mitteldeutschland gaben 60% an, das Gefühl zu haben „keinen Einfluss darauf haben, was die Regierung macht“. Ob der Befragte aus Westdeutschland oder aus Mitteldeutschland kommt, spielte bei dieser Frage keine Rolle.

Im Rahmen dieser Studie wurden auch mit 30 ausgewählten Teilnehmern längere und intensive Gespräche geführt, die deutlich zeigten, dass jeder vierte Jugendliche sich einen „starken Führer wünscht, der sich nicht um Parlamente und Wahlen kümmern muss“. Laut Medienberichten wurde die Umfrage wurde von der gewerkschaftsnahen Otto-Brenner-Stiftung durchgeführt. Quelle: Unser Mitteleuropa



