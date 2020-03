Haßloch: Blitzer-Anhänger abgebrannt

Am 14.03.2020, gegen 00:57 Uhr, löste der Alarm des Enforcement-Blitzer-Trailers, auf der BAB65, in Fahrtrichtung Neustadt a.d.W., Höhe des Parkplatzes "Spielberg", aufgrund eines Brandes aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand dieser bereits in Vollbrand. Der Trailer-Anhänger konnte durch die vor Ort anwesende Freiwillige Feuerwehr Dannstadt-Schauernheim gelöscht werden.

Für die Zeit der Löscharbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Neustadt a.d.W. kurzzeitig komplett gesperrt werden, hierbei kam es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an. Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße (ots)