Delmenhorst: Sattelzug verunfallt im Autobahndreieck Stuhr und verliert 55 Bierkisten mit Leergut

Am Dienstag, 06. April 2021, gegen 18:35 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Autobahndreieck Stuhr. Der 53-jährige Fahrer eines Sattelzuges befuhr zunächst die A1 in Richtung Hamburg, um dann im Autobahndreieck Stuhr auf die A28 in Richtung Oldenburg zu wechseln.

In der dortigen Rechtskurve geriet der Fahrer aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit der Schutzplanke zusammen. Hierbei fielen 55 Kisten Bier mit leeren Flaschen von der Ladefläche des Aufliegers und blieben auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer des Sattelzuges entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, konnte durch die Beamten jedoch einige Zeit später im Nahbereich gestellt werden. Durch die Autobahnmeisterei Wildeshausen musste der Zubringer von der A1 auf die A28 für die Reinigungsarbeiten für circa eine Stunde voll gesperrt werden. Es kam hierbei zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Gegen den 53-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund der mangelnden Ladungssicherung eingeleitet. Die Autobahnpolizei Ahlhorn bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 04435/93160 zu melden. Quelle: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch (ots)