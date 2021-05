Lindau/Westallgäu: Notebooks aus der Schweiz geschmuggelt

Zöllner einer Lindauer Kontrolleinheit haben auf der Autobahn 96 in Höhe Sigmarszell am 7. Mai 2021 einen 28-jährigen Slowaken beim Schmuggel teurer IT erwischt. Der Mann hatte drei Notebooks und ein Smartphone im Wert von insgesamt 3500 Euro aus der Schweiz dabei, ohne dies beim Grenzübertritt anzumelden.

Die Frage der Zollbeamten, ob er Waren aus der Schweiz mitführe, verneinte der Fahrer. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Fahrzeugs fanden die Beamten dann die Notebooks und eine Handy-Verpackung im Kofferraum. Das dazugehörige Smartphone lag im Handschuhfach. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet und rund 2000 Euro Einfuhrabgaben und Sicherheit kassiert. Er und sein Beifahrer konnten danach weiterreisen. Quelle: Hauptzollamt Ulm (ots)