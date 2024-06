„Die Demokratie findet nicht in Brüssel statt“ – Das sagen die Dresdner zur Wahl

Im Osten Deutschlands wurden die Wahlen am Sonntag zum Beben für die politischen Verhältnisse. Fast in allen Wahlkreisen lag die AfD in Führung. Auch in Sachsen, wo neben dem EU-Parlament auch die Kreistage und Kommunalvertretungen neu bestimmt wurden. AUF1 hat sich in Dresden umgehört.

