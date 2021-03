Leonberg: Wo steht der anthrazitfarbene Audi A3?

Einen eher ungewöhnlichen Zeugenaufruf hat das Polizeirevier Leonberg gestartet. Dort war am 25. Februar ein älteres Ehepaar vorstellig geworden und hatte den Verlust eines anthrazitfarbenen Audi A3 Sportsback mit Böblinger Kennzeichen im Wert von etwa 30.000 Euro gemeldet. Was war geschehen?

Die Frau war am 18. Februar zum Einkaufen gefahren und hatte aufgrund eines Defekts an ihrem Fahrzeug deutlich länger gebraucht, als üblich. Ihr Mann machte sich Sorgen und setzte sich daraufhin in seinen Audi, um sie zu suchen. Dabei verfuhr er sich aber und stellte den Wagen an einem unbekannten Ort ab. Dort muss eine Passantin auf den augenscheinlich verwirrten Mann aufmerksam geworden sein und ihm ein Taxi gerufen haben, mit dem er gegen 20:30 Uhr zu Hause eintraf. Seither ist der Audi nicht mehr auffindbar.



Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, bittet sowohl die Frau, die dem älteren Herrn am 18. Februar gegen Abend ein Taxi gerufen hat, als auch Personen, die Hinweise zum Standort eines seit vier Wochen nicht bewegten, anthrazitfarbenen Audi A3 (Vergleichsfoto) geben können, sich zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Ludwigsburg (ots)