Messeranschlag in Solingen: Polizei fahndet weiter mit Großaufgebot

Nach dem Messeranschlag auf das Solinger Stadtfest am Freitagabend läuft die Suche nach dem Täter weiter. Nach dem Tatverdächtigen werde mit einem Großaufgebot gefahndet, teilte die Polizei Düsseldorf am Samstagmorgen mit.

Zurzeit würden sowohl Opfer als auch Zeugen befragt. Man habe eine Vielzahl an Kräften rund um die Solinger Innenstadt zusammengezogen, darunter auch Spezialeinheiten, so die Polizei weiter.



Bei der Attacke in Solingen wurden laut Behördenangaben nach derzeitigem Stand drei Menschen getötet und acht verletzt, davon fünf schwer. Gegen 21:40 Uhr hatte demnach ein Mann mit einem Messer wahllos auf Passanten eingestochen. Das Fest zur Feier von 650 Jahren Solingen trug den Namen "Festival der Vielfalt" und war ursprünglich für das ganze Wochenende von Freitag bis einschließlich Sonntag geplant.

Quelle: dts Nachrichtenagentur