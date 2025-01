Nordhausen: Zigarettenautomat hält Pyrotechnik stand

Im Zuckerweg versuchten Unbekannte einen Zigarettenautomaten unter der Zuhilfenahme von pyrotechnischen Erzeugnissen derart zu beschädigen, dass man so an mögliches Beutegut gelangen könnte. Der Automat hielt allerdings der Detonation stand, sodass die Täter nicht an das Innere des Automaten gelangten.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Vor Ort sicherten Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Zeugen, die Angaben zu dem Angriff auf den Zigarettenautomaten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden. Aktenzeichen: 0021756/2025 Quelle: Landespolizeiinspektion Nordhausen (ots)