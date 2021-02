Berichte: Briefbombenanschlag auf Lidl-Zentrale - Mehrere Verletzte

In einem Verwaltungsgebäude von Lidl in Neckarsulm soll am Mittwoch eine Briefbombe explodiert sein. Das berichteten die Heilbronner "Stimme" und die "Bild" unabhängig voneinander unter Berufung auf eigene Quellen. Die Polizei bestätigte lediglich, dass es eine Explosion gegeben habe.

Die Ursache sei unklar, sagte ein Polizeisprecher. Drei Mitarbeiter seien dabei verletzt worden, zwei davon nur leicht. Alle drei Personen seien ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Der Vorfall soll sich kurz vor 15 Uhr ereignet haben. Lidl gab zunächst keine Stellungnahme ab. Der Bereich um das Verwaltungsgebäude in Neckarsulm wurde großflächig abgesperrt, das Gebäude selbst evakuiert. Es sollen sich zum Zeitpunkt der Explosion über 100 Mitarbeiter darin aufgehalten haben. Quelle: dts Nachrichtenagentur