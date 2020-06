Beliebteste Hundenamen: Luna, Balu und Emma

Der beliebteste Hundename der CHECK24-Kunden ist Luna. Rüden werden am häufigsten Balu genannt. Ebenfalls besonders beliebte Namen sind Emma, Bella, Buddy und Milow.

Damit gab es innerhalb der Top Ten im Vergleich zum Vorjahr nur wenig Bewegung. Bei den Hündinnen kam der Name Frieda neu dazu, dafür ist Lucy nicht mehr unter den zehn beliebtesten Hundenamen vertreten. Bei den Rüden wurde Charly von Max verdrängt. "Luna, Balu und Emma sind als Hundenamen über alle Rassen hinweg sehr beliebt", sagt Dr. Ramona Evens, verantwortlich für Tierversicherungen bei CHECK24. "Es gibt aber auch Ausnahmen: Männliche Schäferhunde heißen am häufigsten Rex. Das liegt vermutlich an der Kult-Fernsehserie aus den 90ern."

Bei Abschluss einer Hundehaftpflichtversicherung verlangen Versicherer die Angabe eines Hundenamens zur Identifizierung. Diese Angaben hat CHECK24 für alle Versicherungsabschlüsse 2019 betrachtet.

Der Labrador ist die beliebteste Hunderasse

Der Labrador ist und bleibt die beliebteste Hunderasse der CHECK24-Kunden. Auch 2019 haben CHECK24-Kunden für diese Rasse am häufigsten eine Hundehaftpflichtversicherung über das Vergleichsportal abgeschlossen. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Französische Bulldogge und der Chihuahua.*

Leistungsstarke Hundehaftpflichtversicherung ab 35 Euro im Jahr

Hundehalter haften für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die ihr Tier verursacht. In sechs Bundesländern besteht deshalb eine generelle Versicherungspflicht für Hunde, in weiteren acht gilt sie für als gefährlich eingestufte Rassen.**

Eine leistungsstarke Hundehaftpflichtversicherung ohne Selbstbeteiligung mit zehn Mio. Euro Deckungssumme gibt es bereits ab 35 Euro pro Jahr.*** Hundehalter, die ihr Tier kurzfristig absichern wollen, finden bei CHECK24 auch Tarife, bei denen der Versicherungsschutz unmittelbar nach Abschluss besteht.

*weitere Infos zu den beliebtesten Rassen: http://ots.de/LxTZtW

**https://www.check24.de/hundehaftpflicht/hundeverordnung-hundegesetz/

***Berechnungsbeispiel: Chihuahua, Hundehalter 55 Jahre

Quelle: CHECK24 GmbH (ots)