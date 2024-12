Celle: Feuerwehrausbildung in der Sauna

Am Samstag um 9 Uhr startete eine Gruppe junger Atemschutzgeräteträger in Celle zu ihrem ersten Saunagang nach "Feuerwehrart". Hierbei wurde die normalerweise leichte Saunabekleidung gegen die Schutzkleidung der Feuerwehr getauscht. Und was nach Wellness klingt, diente als interessanter Start in einen informativen und lehrreichen Ausbildungstag.

Ziel der nicht alltäglichen Ausbildung in einer Sauna des Celler Badelandes war es, die Eigenschaften der Schutzkleidung für den Atemschutzeinsatz kennenzulernen. So durfte natürlich auch der Aufguss nicht fehlen, der die Wirkung von Wasserdampf simulierte. Für alle Teilnehmenden eine spannende Erfahrung. Im Anschluss ging es im Feuerwehrhaus im Herzog-Ernst-Ring mit weiteren Ausbildungsinhalten weiter. Ein großer Dank geht an die Stadtwerke Celle, das Celler Badeland und unsere beiden Saunameister, die diese Ausbildung ermöglichten. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Celle (ots)