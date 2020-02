Neustadt/Harz: Wer erkennt das Tellereisen? Die Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen im Zusammenhang mit einem verendeten Fuchs, in Neustadt, am Dienstag, 28. Januar. Das Tier war in ein Tellereisen geraten und konnte sich nicht selbst befreien. Ein Jagdpächter erlegte letztendlich das schwerverletzte Tier, um es von seinen Leiden zu erlösen.

Über das Tellereisen versuchen nun die Ermittler an den oder die Täter zu gelangen. Wer hat solch eine Falle in Neustadt/Harz oder Umgebung schon einmal gesehen? Wer kann Angaben zur Herkunft des Tellereisens machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen. Quelle: Landespolizeiinspektion Nordhausen (ots)

Anzeige: