Technischer Defekt: VW Polo brennt auf A 38 bei Friedland vollständig aus

Auf der A 38 in Fahrtrichtung Göttingen ist am Dienstagmorgen (25.06.19) gegen 07.50 Uhr ein VW Polo komplett ausgebrannt. Als Ursache wird ein technischer Defekt angenommen. Die 32 Jahre alte Fahrerin des Wagens aus Göttingen blieb unverletzt. An der Brandstelle wurde der Asphalt infolge der enormen Hitzeentwicklung beschädigt.

Für die Dauer der Löscharbeiten mussten die Autobahn und der rund fünf Kilometer von der Brandstelle entfernte Heidkopftunnel vorübergehend gesperrt werden. Es bildete sich infolgedessen ein bis zu fünf Kilometern langer Rückstau. Die Freiwilligen Feuerwehren Friedland, Reiffenhausen und Groß Schneen waren mit zwölf Kameraden im Einsatz. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizeiinspektion Göttingen (ots)

