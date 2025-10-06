Feuer vor CSU-Zentrale! Staatsschutz dran – Täter flüchtig

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 06.10.2025 um 07:17 durch Sanjo Babić
Vor der CSU-Zentrale wurde in der Nacht ein Feuer gelegt; der Schaden blieb gering, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt, der Staatsschutz ist eingebunden, Zeugen werden gesucht.

Laut Polizeiinformationen bemerkten Passanten den Brand und löschten ihn schnell, bevor Kräfte eintrafen. Hinweise auf Bekennerschreiben gibt es bisher nicht; der politische Kontext wird dennoch geprüft. Der Vorfall reiht sich in weitere Straftaten gegen Parteibüros in München ein.

Die Ermittler sichern Spuren und werten Videoaufnahmen aus. Politisch sorgt der Fall für scharfe Verurteilungen und fordert einmal mehr Debatten über Schutzkonzepte von Parteizentralen. Ob Zusammenhänge zwischen Taten bestehen, ist offen.

