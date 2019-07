Dieburg: Kastanienbaum stark beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

Wie die Stadt der Polizei jetzt anzeigte, sollen bislang unbekannte Täter im unteren Bereich des Stammes eines Kastanienbaums die Rinde abgeschält haben. Der Baum steht entlang eines Weges zwischen den Straßen "Am Altstädter See" und "Beethovenstraße", der hinter der Feuerwehr in Dieburg liegt.

Nach ersten Einschätzungen könnte der Baum aufgrund der Beschädigung absterben. Die Tatzeit liegt womöglich bis Ende Juni zurück. Der dadurch entstandene Schaden wird vermutlich im vierstelligen Bereich liegen. Zeugen des Vorfalls oder die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 bei den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg zu melden. Quelle: Polizeipräsidium Südhessen (ots)

