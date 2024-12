Neuss: Wer hat Hinweise auf den möglichen Eigentümer

Im September (25.09.) konnte am Nachmittag ein grauer Tresor im Wasser an der Fähranleger in Neuss Uedesheim gesichtet werden.

Dieser ragte zur Hälfte aus dem Wasser und war zwischen Felsen eingeklemmt. Nach der Bergung durch die Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass der Tresor aufgeflext war. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und konnte diesen bislang keinem Eigentümer zu ordnen. Wer Hinweise auf die möglichen Eigentümer geben kann, soll sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 melden. Quelle: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss (ots)