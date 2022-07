Siegen: 13-Jährige sexuell belästigt - Bundespolizei stellt 14-jährigen Tatverdächtigen

Am Samstag, den 23. Juli, stellte die Bundespolizei in Siegen einen 14-jährigen Kölner, welcher zuvor eine 13-Jährige gegen ihren Willen unsittlich berührt haben soll. Sie meldete sich nach dem Vorfall in Begleitung ihrer Freundin bei der Bundespolizei am Siegener Hauptbahnhof.

Gegen 18 Uhr am vergangenen Samstag wandte sich ein 13-jähriges Mädchen, in Begleitung ihrer gleichaltrigen Freundin, an die Bundespolizei in Siegen. Sie gab an, dass sie kurz zuvor in der City-Galerie von einem Jugendlichen angesprochen wurde. Kurz darauf hatte er ihr an das Gesäß und ihre Brüste gefasst. Obwohl sie deutlich ausdrückte, dass sie dies nicht wolle, wiederholte er seine Handlung und küsste sie auf die Wange. Daraufhin sei sie mit ihrer Freundin vor dem Jugendlichen und seinem Freund weggelaufen. Aufgrund der zügigen Kontaktaufnahme und der Personenbeschreibung durch die zwei Mädchen, konnte der 14-jährige Afghane und sein Begleiter durch die Bundespolizei im Bahnhof Siegen gestellt werden. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung ein und unter Absprache mit dem Jugendamt Köln, sicherte die Bundespolizei die Abreise des jungen Tatverdächtigen Richtung Köln. Quelle: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin (ots)