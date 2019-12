Neustadt: Wenn einer eine Reise tut ...

Am frühen Morgen des 2. Adventsonntages (08.12.2019) war ein auf Besuch in Deutschland weilender US-Amerikaner in der Absicht, mit seinem Mietfahrzeug vom Bereich Landstuhl zum Flughafen nach Stuttgart zu fahren.

Die Anzeige seines Navigationsgerätes - die eine reine Fahrtzeit von 22 Stunden anzeigte - verwunderte ihn wohl nicht, so dass er seine Fahrt begann, die zunächst in einem Feld beim Neustadter Ortsteil Geinsheim endete. Dort hatten Anwohner gegen 08.30 h einen mitten im Feld stehenden BMW mit einem darin schlafenden Mann festgestellt. Durch die eingesetzte Funkstreife konnte der Mann geweckt werden. Der Pkw war auf beiden Seiten stark unfallbeschädigt. Es stellte sich heraus, dass das Navigationsgerät den Weg "als Fußgänger" anzeigte, was wohl dazu führte, dass der Fahrer auch entsprechende Wege für zu Fuß gehende befuhr.

Vermutlich im Bereich Ramstein durchfuhr er daher eine enge Fußgängerunterführung wo der Schaden entstanden sein dürfte. Die offensichtliche Fehleinschätzung beim Befahren solcher Unterführungen könnte vielleicht auch damit zu tun haben, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille, ein Drogentest reagierte positiv auf das Abbauprodukt von Marihuana. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt. Der entstandene Sachschaden an dem Pkw dürfte ca. 20.000,- Euro betragen. Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße (ots)

