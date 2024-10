2. Bundesliga: Torreiches Remis zwischen KSC und Darmstadt

Am 8. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Darmstadt 98 beim Karlsruher SC 3:3 unentschieden gespielt. Im ersten Durchgang bekamen die Zuschauer im Wildpark eine dynamische Partie mit Toren auf beiden Seiten zu sehen. Dzenis Burnic brachte die Hausherren zunächst in Front, was aber Isac Lidberg kurz darauf konterte. Leon Jensen besorgte jedoch noch vor der Pause die erneute KSC-Führung.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit drängten die Hessen auf den abermaligen Ausgleich. Nachdem ein Treffer in der 49. Minute noch durch den Videobeweis zurückgenommen worden war, hatte das 2:2 durch Kai Klefisch fünf Minuten später jedoch Bestand. Dann ging es Schlag auf Schlag: In der 74. Minute drehte Aleksandar Vukotic das Spiel zunächst für die Lilien, bevor Fabian Schleusener kurz darauf wieder auf Remis stellte. Nach der Länderspielpause empfangen die Darmstädter den 1. FC Köln. Der KSC ist dann beim SSV Ulm gefordert. In der Parallelbegegnung besiegte der SC Paderborn Aufsteiger Jahn Regensburg klar mit 3:0. Quelle: dts Nachrichtenagentur