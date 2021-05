3. Liga: Dresdens 2. Erfolg unter dem neuen Trainer Schmidt

Dank zweier Traumtore siegt Dynamo Dresden auch im 2. Spiel unter dem neuen Trainer Alexander Schmidt. Durch das 2:0 beim KFC Uerdingen erobert Dynamo wieder die Tabellenspitze, ist punktgleich mit Rostock. Hansa (65 Punkte) trifft am Dienstag im Aufstiegsduell auf den Dritten Ingolstadt (63 Punkte) - live ab 18.45 Uhr bei MagentaSport. Dresden gastiert in Verl. "Perfekt ist noch nichts", meinte Dresdens Trainer Schmidt, aber: "Sie haben bravourös gekämpft und da bin ich richtig stolz auf die Jungs."

Heinz Mörschel traf traumhaft per Freistoß zum 2:0: "Wir sind wieder auf dem 1. Platz. Da, wo wir hingehören." Der KFC Uerdingen bleibt als Siebzehnter auf einem Abstiegsplatz.



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der Partie Dresden gegen Uerdingen. Am Dienstag steht der nächste Spieltag in der 3. Liga an. Unter anderem mit dem Traditionsduell 1860 München gegen den 1. FC Kaiserslautern (ab 18.30 Uhr) und dem Aufstiegskrimi zwischen Rostock und Ingolstadt - ab 18.45 Uhr einzeln oder in der Konferenz live bei MagentaSport.

KFC Uerdingen 05 - SG Dynamo Dresden 0:2

Dynamo Dresden gewinnt auch das 2. Nachholspiel und klettert zurück an die Tabellenspitze. Trainer Alexander Schmidt analysierte: "Perfekt ist noch nichts. Wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können: es ist alles top, alles schön, alles super. Das wäre der erste Rückschritt, wenn wir so denken. Aber wie im letzten Spiel. Die Mannschaft hat alles rausgehauen und da bin ich richtig stolz drauf. Die haben sich das erarbeitet und einfach mit dem unbedingten Willen und mit einer guten Organisation haben wir hier die Punkte geholt... Sie haben bravourös gekämpft wie im ersten Spiel und da bin ich richtig stolz auf die Jungs." Dresdens Torschütze zum 2:0, Heinz Mörschel nach dem Spiel: "Wir sind wieder auf dem 1. Platz. Da, wo wir hingehören. Darauf lässt sich aufbauen. Wir haben es spielerisch ganz ordentlich in den letzten beiden Spielen gemacht. Sind auch wieder gefährlich geworden. Es war noch nicht alles perfekt, aber wir sind auf einem guten Weg... Ich denke, dass wir wieder die Grundbausteine gelegt haben." In der englischen Woche spielt Dynamo in Verl und bleibt deswegen auch in der Region. Die Tage ohne die Freundin und Familie machen ihm jedoch nichts aus: "Wenn die Mannschaft so beisammen ist mit dem neuen Coach, dann kann sich da ein bisschen besser was entwickeln. Da macht das schon Sinn. Ich glaube, die Jungs stecken das auch gut weg. Ein paar Tage ohne die Frau daheim geht auch schon."

Uerdingen verpasst den Sprung aus den Abstiegsrängen und bleibt weiter auf Tabellenplatz 17 mit einem Punkt Rückstand auf das rettende Ufer. Interimstrainer Stefan Reisinger sieht dennoch alles offen in den letzten 4 Spielen: "Dresden hat hier verdient gewonnen... Wir waren in der Defensive bis kurz vor der Halbzeit sehr kompakt. Aber nach vorne hat dann der letzte Biss, dieses Tor unbedingt zu wollen, das hat uns einfach Dynamo dann vorgemacht... In der Offensive ist es einfach zu wenig Durchschlagskraft. Da müssen wir uns einfach besser durchsetzen im individuellen und einfach das Tor machen wollen... Wir müssen jetzt in der Kürze der Zeit schauen, dass wir die Dinge, die wir haben, einfach durchsetzen. Klar haben wir heute gegen eine starke Mannschaft gespielt, aber da fehlt mir vom Kopf her einfach die Wachheit. Dass da mal was abfällt. Wir müssen aber den Kopf wieder aufrichten. Es ist noch nichts verloren. Wir haben noch 4 Spiele und da müssen wir es wieder versuchen." Zum neuen Trainer, Jürgen Press, der ab der neuen Woche die Mannschaft übernimmt: "Wir waren schon in Kontakt und versuchen gemeinsam, dass wir ab Montag angreifen."

Stefan Reisinger vor dem Spiel: "Wir müssen wieder von der 1. Minute an fokussiert sein. Wir brauchen trotz des Sieges letzte Woche eine Leistungssteigerung. Das war zwar ordentlich bei Türkgücü, aber gegen Dresden ist es von der Qualität her nochmal ein anderes Kaliber. Da muss jeder noch eine Schippe drauflegen, damit wir heute zu Hause was einfahren können." Ob ein Klassenerhalt nach dieser turbulenten Saison der größte Erfolg in Uerdingen in den letzten Jahren wäre: "Das weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall schon eine Mammutaufgabe, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir sind jetzt im Hier und Jetzt und da müssen wir gucken, dass wir auch zuhause den Bock umstoßen. Es ist eine geile Atmosphäre heute, auch ohne Fans, aber von der Konstellation und das muss ich bei jedem Spieler von der 1. Sekunde an sehen."

Alexander Schmidt vor dem Spiel: "Die Mannschaft wirkt nach wie vor hochmotiviert und willig. Natürlich haben wir während dem Spiel und nach dem Tor gemerkt, dass ein Stein vom Herzen fällt. Das war im Hinblick auf die nächsten Spiele die beste Therapie... Das wichtigste sind die Erfolgserlebnisse für die Spieler und darum war das enorm wichtig." Wie er die auf die entscheidenden Wochen schaut: "Das Restprogramm interessiert mich im Moment noch nicht. Wir konzentrieren uns nur auf das nächste Spiel und da wollen wir Intensität auf den Platz bringen und alles raushauen, was geht. Der Rest geht automatisch. Leichte Gegner gibt es in der Liga nicht."

Quelle: MagentaSport (ots)