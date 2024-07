Vizemeister Stuttgart holt Demirovic aus Augsburg

Ermedin Demirovic, bisheriger Top-Torjäger des FC Augsburg, wechselt innerhalb der Bundesliga zum Vizemeister VfB Stuttgart. Der Stürmer habe einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschrieben, teilten die Stuttgarter am Dienstag mit.

"Ermedin Demirovic hat jetzt über mehrere Jahre seine besondere Qualität nachgewiesen", sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Er zähle zu den Top-Stürmern der Bundesliga. Als Torschütze überzeuge er genauso wie als Vorbereiter. "Seine Erfahrung und Mentalität machen ihn zu einem absoluten Gewinn für unsere Mannschaft", so Wohlgemuth.



Demirovic erzielte in der Saison 2023/2024 als Kapitän des FCA in 33 Bundesligaspielen 15 Tore und bereitete neun Treffer vor. Mit dieser Bilanz zählte der bosnische Nationalstürmer zu den Top-Scorern der höchsten deutschen Spielklasse. In Stuttgart soll er dem Vernehmen nach Serhou Guirassy ersetzen.



Zu den Ablösemodalitäten wurden zunächst keine Angaben gemacht. Laut "Kicker" streichen die Fuggerstädter eine Ablöse von 21 Millionen Euro ein, hinzu können Boni in Höhe von bis zu fünf Millionen Euro kommen. Demirovic wäre damit der teuerste Verkauf in der Vereinsgeschichte von Augsburg sowie auch Rekordeinkauf der Stuttgarter.

Quelle: dts Nachrichtenagentur