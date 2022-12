Niederlande gewinnen WM-Achtelfinale gegen USA

Die Niederlande haben das WM-Achtelfinale gegen die USA mit 3:1 gewonnen und stehen damit als erstes Team im Viertelfinale. Die Niederlande waren früh durch Memphis Depay (10. Minute) in Führung gegangen, Daley Blind legte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach (45.+1).

Im zweiten Durchgang keimte bei den US-Spielern dann kurz Hoffnung auf, als Haji Wright in der 76. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Die war aber nur von kurzer Dauer, Niederlandes Denzel Dumfries, der auch die zwei Treffer zuvor mit vorbereitet hatte, erhöhte in der 81. Minute zum Endstand. Die Niederlande spielen damit am Freitag, dem 9. Dezember, gegen den Gewinner der Partie Argentinien gegen Australien, die am Abend ausgespielt wird.

Quelle: dts Nachrichtenagentur