Leipzigs Wunschkandidat Markus Krösche vertraut bei seiner Karriere auf den Zufall

Markus Krösche, Sportdirektor von Bundesligaaufsteiger SC Paderborn und Wunschkandidat bei RB Leipzig, sieht seinen beruflichen Aufstieg als Aneinanderreihung glücklicher Fügungen. "In meinem Leben war vieles Zufall. Ich habe keinen Karriereplan", sagte der 38-Jährige der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Krösche weiter: "Ich treffe Entscheidungen dann, wenn sie anstehen. Ich versuche das, was ich tue, so gut wie möglich zu machen. Alles andere wird sich schon ergeben, oder eben nicht." Für seine Arbeit als Sportdirektor sei seine Zeit bei Bayer Leverkusen sehr wertvoll gewesen, sagte Krösche. Dort war er bis 2017 Co-Trainer von Roger Schmidt. "Die Zeit in Leverkusen hat mir brutal geholfen", sagte Krösche. "Ich habe gelernt, wie wichtig eine stimmig zusammengestellte Mannschaft und ein guter Austausch zwischen Trainerteam und sportlicher Leitung sind."



Krösche hatte den SC Paderborn in nur zwei Jahren von den Abstiegsrängen der Dritten Liga in die Bundesliga geführt. RB Leipzig hatte sich laut "Westfalen-Blatt" zuletzt offiziell beim SC Paderborn wegen Krösches Diensten erkundigt.

Quelle: Rheinische Post (ots)